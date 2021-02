Mudanças no Instituto de Emprego da Guarda

Madalena Ferreira Hoje às 22:54 Facebook

Américo Paulino, de 69 anos, cessou funções após cinco anos na direção.

Américo Paulino deixa esta sexta-feira o lugar de diretor do centro de emprego e formação profissional da Guarda. A despedida da instituição acontece a escassos meses de completar 70 anos e a poucos dias de se aposentar.

Licenciado em Filosofia e mestre em Desenvolvimento Regional e Transfronteiriço, dirigiu o IEFP da capital de distrito desde 22 de fevereiro de 2016. Primeiro foi nomeado em regime de substituição e, dois anos depois, concorreu ao lugar, tendo concluído agora a comissão de serviço de 3 anos. Logo na terça-feira, Américo Paulino usou a intranet para enviar uma nota em que anunciou a cessação da comissão de serviço e a sua despedida da casa.

Para já ainda não é conhecido o nome do sucessor, mas soube o JN que a solução imediata deverá passar pela nomeação de um dos diretores adjuntos que asseguram respetivamente a direção do centro de Emprego de Seia e de Pinhel. Só depois, será desencadeado o procedimento concursal para preenchimento do lugar.