Município da Guarda disponibiliza atividades desportivas online

Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal da Guarda vai disponibilizar sessões de atividade física online para toda a família, a partir desta quarta-feira, por as atividades desportivas estarem suspensas devido à pandemia da Covid-19.

O município refere, em comunicado, que "quer ver a Guarda ativa e a mexer" e que, por isso, vai disponibilizar vídeos no Facebook e também no site, "com sessões de atividade física para toda a família". "Acompanhe-nos e faça exercício físico connosco. A equipa de técnicos de desporto do município vai estar consigo, diariamente", sublinha a nota.

Leia mais em Jornal do Fundão