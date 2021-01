Passeio de clássicos vai percorrer a Beira Interior

RP Hoje às 10:58 Facebook

O Clube Escape Livre vai organizar, entre os dias 18 e 20 de junho, a segunda edição do Classic Cars Tour, que vai percorrer os concelhos de Castelo Rodrigo, Guarda, Meda, Pinhel, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.

A exemplo do que sucedeu em 2019, ano da primeira edição, o Classic Cars Tour volta a dividir-se numa prova de regularidade e num passeio com os participantes a escolherem a opção em que querem participar.

Centrado no Longroiva Hotel & Termal SPA, o Classic Cars Tour terá um percurso que passará pelo território dos seis concelhos envolvidos, aí realizando paragens, visitas ou refeições.

Será mais uma oportunidade, com a chancela do Clube Escape Livre, da Guarda, para participantes oriundos de todo o país, e também da vizinha Espanha, conhecerem as paisagens, o património e a gastronomia da região ao volante dos seus automóveis clássicos

Os presidentes dos seis municípios envolvidos afirmam que "se as medidas para a contenção da COVID-19 são um verdadeiro teste à nossa capacidade de trabalho e união, também o que tivermos projetado para fazer logo a seguir, ditará quem está melhor preparado, e mais facilmente retomará a rotina. E com o Clube Escape Livre temos o melhor parceiro para mostrar as potencialidades dos nossos territórios."

Para Luís Celínio, presidente daquela instituição de Utilidade Pública, "é um orgulho contar com o apoio destes seis municípios, num projeto que se quer prolongar no tempo e que permite mostrar o que de melhor temos na nossa região".

O ​​​​​​​Classic Cars Tour começa com o jantar de boas-vindas na sexta-feira (18 de junho), no concelho da Mêda e termina com o almoço de encerramento na Guarda, após percorrer todos os concelhos.