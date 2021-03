Presidente da Câmara da Guarda infetado com covid-19

JN/Agências Hoje às 20:36 Facebook

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, testou positivo para o novo coronavírus, mas está "sem sintomas" e "recolhido desde sexta-feira", informou hoje a autarquia.

"Embora sem sintomas, [o autarca] está recolhido desde sexta-feira e a cumprir todas as regras de isolamento recomendadas pelo Serviço Nacional de Saúde e pelas autoridades de saúde", refere o gabinete da presidência da Câmara Municipal da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

Por esta razão, a agenda do presidente do município da Guarda para os próximos dias "fica suspensa".

A nota acrescenta que Carlos Chaves Monteiro "já referenciou à autoridade de saúde pública local todas as pessoas com quem contactou recentemente e com as quais cumpriu as normas de segurança e de distanciamento social".