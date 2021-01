Presidente da câmara da Guarda pede suspensão das aulas

Madalena Ferreira Hoje às 22:07 Facebook

O concelho da Guarda mantém as escolas abertas, mas tem já mais de 200 alunos de 12 turmas em isolamento profilático. Estudantes de vários graus de ensino pertencentes aos dois maiores agrupamentos escolares que foram mandados para casa, depois de alunos, professores e auxiliares testarem positivo para o novo coronavírus.

A Escola Adães Bermudes, do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, localizada na cidade da Guarda, tem nesta fase três das quatro turmas com um total de 80 crianças em isolamento profilático. As aulas prosseguem apenas para uma turma do primeiro ciclo, com 24 alunos, e é, por agora, a instituição de ensino com mais probabilidade de encerrar. No agrupamento de Escolas da Sé, há oito turmas de quarentena, três na escola secundária, duas no Centro Escolar da Sequeira, uma da Escola da Estação, outra numa turma do ensino pré-escolar e uma turma da Escola Carolina Beatriz Ângelo.

A par destes casos, há ainda uma turma em casa da escola C+S de São Miguel, também localizada na cidade da Guarda. Perante este cenário, o presidente da Câmara defendeu esta tarde a suspensão imediata das aulas, sob pena do agravamento do número de infetados ser inevitável. "Parece-me avisado que sejam suspensas as aulas agora e prolonguem o ano letivo até 31 de julho, como de resto já aconteceu no ano passado", disse ao JN Carlos Chaves Monteiro.

Em todo o caso, a autarquia avançou esta quarta-feira com a testagem rápida de todos os funcionários das escolas do ensino pré-escolar, do primeiro ciclo e dos centros de apoio à família, bem como os vigilantes e motoristas que diariamente asseguram o transporte das crianças. O rastreio abrange cerca de 200 pessoas e é para efetuar até ao final da semana.