Programa Escape Livre está no ar há meio século

"Escape Livre", o programa de rádio mais antigo de Portugal e que é emitido a partir da Guarda, vai comemorar 50 anos existência. Nasceu pela mão de Luís Celínio, fruto da vontade de promover a região e o automóvel, uma paixão que sobrevive até aos dias de hoje. Da Comissão de Honra constam, entre outros, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro, António Costa.

O programa nasceu no dia 13 de fevereiro de 1973 e destacou-se, desde logo, pela forma como abordava o automóvel usando-o como meio de divulgação de uma região do interior do país. Ao "volante" estava Luís Celínio, um homem desde sempre votado à promoção da Beira Interior e, especialmente, a Cidade mais Alta de Portugal, a Guarda. E foi lá que o "Escape Livre" entrou na vida de muitos e por lá permaneceu ao longo destes 50 anos.

Meio século de histórias, aventuras e reportagens em Portugal e pelo Mundo, num marco na rádio nacional que esteve na génese do Clube Escape Livre, igualmente vocacionado para divulgar o automóvel e a região, e presidido por Luís Celínio.

Que recorda "os momentos de nervosismo vividos. Eram tempos complicados, a região estava longe de tudo e lançar um programa de rádio ligado ao automóvel foi um salto de fé e uma ousadia tremenda. Porém, éramos jovens, gostávamos de aventuras e de arriscar e o futuro mostrou que apenas demos início a um dos muitos desafios que vencemos. Este chama-se Programa Escape Livre e desde há 50 anos é transmitido na Rádio Altitude todas as semanas".

A data vai ser assinalada no dia 11 de fevereiro do próxino ano, no Teatro Municipal da Guarda, na Gala SPAL 50 Anos Programa Escape Livre, que terá a participação do ilusionista Luís de Matos. Os bilhetes ficam disponíveis a 1 de janeiro no site e bilheteira do Teatro Municipal da Guarda.

PR na Comissão de Honra

Da Comissão de Honra do cinquentenário fazem parte Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Ana Abrunhosa (ministra da Coesão Territorial), Ana Mendes Godinho (ministra do Trabalho e da Solidariedade Social), João Paulo Correia (secretário de Estado da Juventude e do Desporto), Nuno Fazenda (secretário de Estado do Turismo), Pedro Machado (presidente do Turismo Centro de Portugal), José Relva (presidente da Assembleia Municipal da Guarda), Sérgio Costa (presidente da Câmara Municipal da Guarda), Ni Amorim (presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), Tiago Nunes Viegas (presidente da Academia Olímpica de Portugal), Ângelo Mesquita (presidente do Conselho de Administração da SPAL - Sociedade de Porcelanas de Alcobaça), José Luís Carrilho (administrador da Rádio Altitude), João Paulo Amador (presidente da Assembleia-Geral do Clube Escape Livre) e Afonso Queiró (presidente honorário da Assembleia-Geral do Clube Escape Livre).