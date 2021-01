Proteção Civil instala camas de campanha na urgência covid do Hospital da Guarda

Madalena Ferreira Hoje às 19:52 Facebook

A Autoridade Distrital de Proteção Civil da Guarda fez chegar 30 camas de campanha à urgência do Hospital da Guarda.

De acordo com fonte da ANPC, foi a solução encontrada pela administração da Unidade Local de Saúde que tem nesta fase dezenas de doentes na sala de respiratórios, sendo que parte deles esteve no chão por falta de camas.

O equipamento emprestado é usado habitualmente no verão quando há reforço de equipas para a atividade operacional dos bombeiros. "Não são camas convencionais, mas servem no momento de exceção em que vivemos", disse ao JN a mesma fonte.

A operação foi levada a cabo ao fim da tarde desta sexta-feira pelo Corpo de bombeiros da Guarda, que intermediou o contacto entre o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e a Força Especial de Bombeiros (FEB), sediada em Trancoso, confirmou o comandante António Fonseca.

No dia em que foram anunciadas mais 28 camas para internamento covid, elevando de 72 para 100 o contingente disponível, o caos voltou a instalar-se na sala onde convivem doentes suspeitos e doentes a quem já foi confirmada a doença.

As macas das ambulâncias dos bombeiros têm ficado retidas horas a fio na instituição como aliás aconteceu já na semana passada. Os voluntários de Trancoso por exemplo, ficaram esta tarde sem viaturas de socorro, porque tinham três macas no interior do Hospital, e uma delas desde as duas horas da madrugada.