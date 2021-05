PSD escolhe a Guarda para reunir Conselho Nacional

Madalena Ferreira Hoje às 23:12 Facebook

Teatro Municipal (TMG) acolhe conselheiros oito meses de pois do ultimo encontro.

O PSD acaba de marcar o próximo Conselho nacional do partido para o dia 4 de junho no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Os conselheiros reúnem oito meses depois da última reunião realizada em setembro do ano passado em Olhão, Algarve, em que foi aprovada uma moção de apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com a convocatória divulgada pelo PSD, vão ser discutidas e votadas as contas do partido relativas a 2020, das eleições regionais dos Açores e das eleições autárquicas em duas freguesias.

Em cima da mesa vai estar também a discussão e votação do orçamento do PSD para este ano e a sua repartição pelas várias secções do partido. Soube o JN que a ordem de trabalhos ainda prevê a votação de alterações ao regulamento de admissão e transferência de militantes e que, como habitualmente, a reunião que a Comissão Política Distrital da Guarda já saudou, terminará com a análise da situação política.

Autárquicas no horizonte

Quando o Conselho Nacional do PSD reunir já o candidato do partido à Câmara da Guarda deverá ter feito a apresentação oficial. De acordo com fonte da candidatura, o atual presidente Carlos Chaves Monteiro prepara uma cerimónia pública para o dia 30 deste mês, durante a qual será divulgado também o candidato ou candidata à Assembleia Municipal.

No lado do PS, Luís Couto lidera a candidatura à Câmara da Guarda e conta com a Ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho para se candidatar à Assembleia Municipal. A festa de apresentação dos candidatos será, afinal, não em maio, como inicialmente previsto, mas na primeira semana de junho.