Raid do Bucho do Clube Escape Livre vai ter pegada ecológica zero

Sai para a estrada, em março, a primeira iniciativa de 2022 do Clube Escape Livre, da Guarda. Trata-se da 12ª Raid do Bucho e Outros Sabores, um passeio fora de estrada com uma pegada ecológica nula, através de uma parceria com a Terra Prima que idealizou um projeto inovador de sequestro de carbono em Portugal.

O raid realiza-se no fim de semana de 18 a 20 março e, ao longo de novos percursos, vai levar à Freineda, uma freguesia do concelho de Almeida, entusiastas do fora de estrada e da gastronomia de todo o país e será, também, o primeiro passeio Carbono Zero do Clube Escape Livre.

Através de uma parceria com a Terra Prima, todas as emissões de carbono do Escape Livre em 2022 serão compensadas e certificadas através de um projeto inovador de sequestração de carbono em Portugal.

Por outro lado, a marca oficial deste passeio é, pela primeira vez, a Jeep, "a autêntica marca que oferece a capacidade e a versatilidade fundamentais a quem procura aventuras extraordinárias, como as proporcionadas pelo Escape Livre", refere Luís Domingues, Brand Manager da Jeep Portugal,

A Jeep aposta, igualmente, na transição energética que "assenta na gama híbrida plug-in 4x4, um convite aberto para desfrutar ao máximo dos desafiantes trilhos, com a garantia de uma sensação de segurança, permitindo percorrer cerca de 50 quilómetros com zero emissões mas com a mesma capacidade todo terreno de sempre, aquela que tornou a Jeep famosa em todo o mundo".

O ponto de encontro da caravana é a Guarda, de onde os participantes partem, no sábado, para uma etapa que cruza a serra da Estrela entre Aldeia do Bispo e Unhais da Serra. À tarde e depois de um sobe e desce constante, ao longo de trilhos ora sinuosos ora verdadeiros estradões, os participantes terminam a etapa em Belmonte onde poderão visitar o Museu Judaico ou o Museu dos Descobrimentos.

A etapa de domingo, ao longo da região raiana, passa na aldeia de Marmeleiro onde junto ao forno tradicional será feita a entrega de pão acabado de cozer os participantes., numa colaboração do Centro Cultural e Social do Marmeleiro.

Depois e já nas imediações da Freineda, paragem e visita à queijaria da Lapa, uma referência na arte do queijo artesanal.

Logo depois chegada ao Quartel-General de Wellington onde decorre uma reconstituição histórica das escaramuças de rua das invasões francesas.

A festa e o almoço do bucho encerram mais uma edição do raid, co as inscrições a poderem ser feitas através do site www.escapelivre.com ou do e-mail escapelivre@escapelivre.com.