Raid do Bucho na Guarda terminou com o troar de canhões

Foi com o troar de canhões e de disparos de carabinas que a caravana do Raid do Bucho e Outros Sabores, do Clube Escape Livre, foi recebida na pequena aldeia raiana de Freineda, no concelho de Almeida. Tratou-se do final da 12ª edição daquele passeio todo-o-terreno, que juntou 43 veículos e 120 participantes de todo o país.

O raid decorre no fim de semana da recriação anual das escaramuças que envolveram tropas luso-inglesas do Duque de Wellington, que ali tinha o seu quartel general, e as tropas invasoras de Napoleão. Realiza-se no terceiro domingo de março, organizada pelo Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida, e é complementada por um almoço do tradicional Bucho, que dá nome ao evento.

O recém-eleito presidente da Junta da Freguesia da Freineda, Leandro Morgado, explicou ao JN que "tudo começou com uma brincadeira gastronómica entre amigos até que, há 15 anos, decidimos alargar o evento a toda a gente, complementado com esta recriação histórica".

Três anos depois, estabeleceram a parceria com o Clube Escape Livre, da Guarda, "importante porque nos permite chegar a locais muito distantes do país".

Adrenalina e História

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, destacou o sucesso do raid, que juntou 43 viaturas e 120 pessoas e que assinalou a parceria com duas icónicas marcas norte-americanas: a Jeep, que está a assinalar os seus 80 anos; e a Bardhal, fabricante de lubrificantes e aditivos.

"Foi um fim de semana cheio de adrenalina e de descobertas culturais, históricas e paisagísticas. Atravessamos a Serra da Estrela até ao Fundão e acabamos aqui na zona raiana a assistir a uma recriação", salientou, ao JN, Luís Celínio.

Este raid foi marcado, igualmente, pelas preocupações ambientais, traduzidas numa parceria com a empresa Terra Prima que "vai anular a pegada ecológica dos nossos passeios todo-o-terreno, eventos de clássicos e desportivos".

Nas palavras de Sara Bravo, Diretora de Comunicação da Jeep Portugal "a nossa participação confirmou a aposta da marca na ligação à natureza, a experiências únicas em ambiente de aventura e liberdade, sempre em defesa dos valores da autenticidade e paixão, aqui também demonstrados pelo respeito e promoção da cultura e tradição da região da Guarda, onde decorreu o evento".

A marca esteve representada por vários Wrangler de diferentes gerações e os novos Renegade e Wrangler 4xe, "autênticos Jeep, mais amigos do ambiente,"

Travessia da Estrela

No primeiro dia de fora de estrada a caravana atravessou a serra da Estrela, desde a Aldeia do Bispo, na Guarda, até bem perto de Unhais da Serra, terminando depois no Fundão.

Foi um traçado com subidas e descidas desafiantes, paisagens de cortar o fôlego e alguns troços de lama.

Pelo caminho, uma ida à Ecolã, fábrica de Burel em Manteigas, seguindo-se novos percursos até Belmonte, com visita aos museus dos Descobrimentos e Judaico.

No último dia, paisagens bem diferentes num percurso que passou pelo Marmeleiro para recolher pão acabado de sair do forno a lenha, proporcionou a visita a uma queijaria artesanal e culminou na Freineda.