Raid do Clube Escape Livre recordou invasões francesas

O Raid do Bucho e Outros Sabores cumpriu, no passado fim de semana, a sua 13ª edição, naquele que foi o arranque das atividades deste ano do Clube Escape Livre, da Guarda. A caravana integrou 120 pessoas e 45 viaturas e o percurso ligou caminhos à volta da cidade da guarda aos trilhos da Serra da Estrela. Culminou, na Freineda, com a reconstituição histórica das escaramuças de rua das invasões francesas

O novo percurso incluía a passagem por corta-fogos, cursos de água e zonas com paisagem deslumbrante que, no primeiro dia, encaminharam a caravana para uma visita à Praia Fluvial da Quinta da Taberna.

Os Passadiços do Mondego, num pequeno, mas exigente percurso até à Cascata e a visita ao Museu da Guarda completaram o primeiro dia do raid.

Ontem, domingo, a caravana seguiu em direção à aldeia medieval de Castelo Bom e prosseguiu até Vilar Formoso, onde incluiu uma visita ao Museu da Paz, antes de chegar ao Quartel-General de Wellington, na Freineda. Aqui decorreu, uma vez mais, a reconstituição histórica das escaramuças de rua das invasões francesas e o almoço de bucho, prato que dá nome ao raid.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, salientou que o mais importante do raid foi "ver a satisfação dos participantes face às novidades que introduzimos no percurso e pelo facto da temporada de eventos do Clube Escape Livre ter arrancado de uma forma tão positiva".

O responsável da Jeep - marca oficial do raid - Luís Domingues, lembrou que "estes eventos fazem parte do ADN da Jeep. A natureza, o respeito pelo ambiente e a segurança, tudo isso esteve refletido na organização do Clube Escape Livre onde os nossos modelos com a tecnologia híbrida 4xe mostraram as suas qualidades em termos de desempenho e conforto com um espírito aventureiro que está cada vez mais sustentável e amigo do ambiente."

O apoio institucional foi da Freguesia de Freineda, Câmara da Guarda, Turismo do Centro de Portugal e Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida.

Como sucede com as organizações do Escape, todas as emissões de CO2 do raid foram compensadas e certificadas através de um projeto de sequestração de carbono feito em parceria com a Terra Prima.