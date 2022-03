Raid do Escape Livre vai recriar lutas das invasões francesas

RP Hoje às 14:26 Facebook

Arranca na sexta-feira, na Guarda, a 12ª Edição do Raid ao Bucho e Outros Sabores, uma organização do Clube Escape Livre e da Junta de Freguesia de Freineda, que conta com 110 participantes, em 41 viaturas todo-o-terreno.

A edição 2022 do Raid do Bucho e Outros Sabores teve "lotação esgotada" mais de uma semana antes de as inscrições encerrarem, um facto "muito gratificante" para Luís Celínio, presidente do Escape Livre.

O raid marca o início do programa deste ano de realizações do Escape Livre, que vai festejar, em 2023, o seu 50º aniversário de presença na rádio, sendo o mais antigo programa de rádio sobre automóveis em Portugal, sempre na Rádio Altitude da Guarda, a estação regional mais antiga do país, a caminho dos 75 anos de emissões contínuas.

Este ano as marcas oficiais serão a Jeep e a Bardahl, fabricante norte-americano de lubrificantes e de aditivos para motores a diesel e a gasolina.

"O Raid do Bucho e Outros Sabores cumpre a estreia das atividades do Clube Escape Livre e será o primeiro passeio "Carbono Zero" do clube. Graças a uma parceria com a Terra Prima, todas as emissões de carbono do passeio e do clube ao longo de 2022 serão compensadas e certificadas através de um projeto inovador de sequestração de carbono", refere Luís Celínio.

Serra da Estrela

Os veículos saem para a estrada no sábado, e o participantes vão desfrutar da beleza cénica da Serra da Estrela, saindo da Guarda e ligando Aldeia do Bispo a Unhais da Serra. Um pano de fundo de cortar a respiração que terminará no Fundão.

A subida pela região raiana até ao Marmeleiro e depois até à Freineda, não sem antes passar pela queijaria da Quinta da Lapa, serão os pontos de destaque da derradeira etapa.

Esta aldeia desempenhou importante papel durante as invasões napoleónicas, e ali esteve localizado o quartel general de Wellington de novembro de 1812 a maio de 1813.

"Tudo terminará com a chegada em fanfarra ao Quartel-General de Wellington, onde, uma vez mais, será feita a recriação, sempre importante, sempre educativa, das escaramuças de rua das invasões francesas", sublinha o presidente do Escape Livre.