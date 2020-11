Refugiados povoam aldeia desertificada da Guarda

Madalena Ferreira Hoje às 18:44 Facebook

A aldeia de Ima, a 16 quilómetros da Guarda, ganhou quase uma dezena de novos povoadores em menos de um mês. Refugiados do Uganda e da Nigéria instalaram-se na povoação por vontade da Associação de Migrantes e Refugiados, com sede no Porto.

Com o Projeto Lar, os impulsionadores da ideia angariaram terras na aldeia bem como quatro casas devolutas que reconstruíram apoiados em contratos de comodato assinados com moradores e proprietários da anexa freguesia de Jarmelo. "Eram pessoas que estavam à procura de uma oportunidade, tinham gosto pelo meio rural e queriam instalar-se com a família de forma estável", referiu Vanessa Rei, técnica social do projeto Lar.

Não tardou que um dos pedaços de terra abandonada ganhasse força de trabalho. "Todo o produto das colheitas vai ser drenado para uma grande superfície durante seis anos e isso garante um salário a cada uma das famílias, porque o objetivo é que tenham autonomia", explicou Bárbara Moreira, a ativista que está na génese do projeto. Com o apoio de um engenheiro agrónomo que aceitou ensinar o que sabe, o casal de nigerianos, ele professor de química e ela de língua gestual, ganhou ali um posto de trabalho. É no entanto um dos dois filhos que fala na sua história de guerra e paz.