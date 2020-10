Segurança Social da Guarda fechou devido à covid-19

Madalena Ferreira Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Distrital de Segurança Social da Guarda encerrou na tarde desta sexta-feira para desinfetar o edifício onde 13 dos cerca de 90 funcionários já testaram positivo para o novo coronavírus

O primeiro caso foi detetado no fim de semana passado e, desde então, tem crescido o número de infeções que confirmaram o surto. Tanto as chefias como os demais trabalhadores que mantiveram contactos com os infetados ficaram logo de quarentena profilática no domicílio e, alguns ainda aguardam o resultado dos testes efetuados na segunda-feira.

Como há portadores da doença em quase todas as secções, os serviços de atendimento ficam encerrados por tempo indeterminado. Entre os infetados há apenas uma funcionária com outras patologias associadas que está internada no Hospital distrital Sousa Martins em estado crítico. Os demais ou estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

Mais um óbito em lares

Nas últimas horas morreu um dos quatro idosos internados do surto identificado esta semana no lar Gold Palace sediado na localidade de Santa Ana de Azinha, no concelho da Guarda. Ali 30 dos 53 utentes testaram positivo bem como 10 das 24 funcionárias.

É um dos lares da região sob vigilância a par da residência da Fundação João Bento Raimundo, onde 26 idosos e cinco funcionárias estão infetados e do Centro Social do Manigoto, concelho de Pinhel onde 14 pessoas, isto é, todos os residentes testaram positivo. Há duas mortes a lamentar entre os idosos que recebiam apoio domiciliário.

Desde o início da pandemia, o distrito da Guarda contabiliza 23 mortes, sendo que mais de dois terços eram utentes de lares.

Casos em escolas e GNR

um pouco por todo o distrito têm sido detetados casos de infeção em alunos, professores e auxiliares de agrupamentos escolares. O mais recente e mais preocupante surgiu na freguesia de Gonçalo, Guarda, onde 22 dos 38 alunos, 4 professores e quatro auxiliares do centro escolar estão infetados.

O surto terá começado na comunidade que já contabiliza 70 infetados, três deles internados nas alas covid do Hospital da Guarda.

A Escola Profissional Ensiguarda, a Secundária Afonso de Albuquerque, bem como os agrupamentos de Trancoso e Almeida identificaram casos e algumas turmas ficaram em casa. Um aluno de Desporto do Instituto Politécnico da Guarda também está infetado e os contactos estão a ser alvo de testes.

Na GNR da Guarda, a covid-19 atingiu o comandante distrital, entretanto recuperado e mais oito elementos. Os 13 concelhos do distrito sob a jurisdição da Unidade local de Saúde da Guarda têm nesta fase cerca de 400 casos ativos e mais de 30 pessoas internadas.