Serviço do 112 passará a ser transfronteiriço para envio de meios

Os países ibéricos acordaram promover o serviço 112 transfronteiriço, permitindo a deslocação e o transporte ao local da emergência da equipa transfronteiriça mais próxima e com resposta mais adequada à situação. Esta é uma das medidas aprovadas na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço esta manhã na XXXI Cimeira Ibérica, na Guarda.

Para o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, a cimeira "mais europeísta" de sempre, tendo em conta a necessidade de uma resposta europeia às fragilidades de territórios como aqueles dividem fronteira. A Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço inclui 1376 municípios e cerca de cinco milhões de habitantes.

A partilha do processo clínico eletrónico dos utentes transfronteiriços -- onde se inclui a criação de um portal administrativo conjunto de informação e tramitação, a elaboração de um catálogo com meios e recursos de saúde nas regiões fronteiriças e a criação de um "cartão de identidade médica e social" transfronteiriço, que permita acesso nos dois lados da fronteira -- são medidas que, embora ainda sem data precisa para entrada em vigor, terão efeitos no acesso aos serviços de saúde.

Na eliminação de custos de contexto geográfico que os dois governos acordaram está também a criação de um documento único de circulação para padronizar a passagem de menores em ambos os lados da fronteira e o reforço da figura do trabalhador transfronteiriço, através da criação de um documento específico, que estabelece pontos de apoio em municípios transfronteiriços.

Na conferência de imprensa conjunta, à frente da Sé da Guarda, onde figura a estátua de D. Sancho I, o rei apelidado de "Povoador", António Costa, primeiro-ministro português, frisou que a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço "terá desenvolvimento prático nos próximos anos" para "facilitar a vida" a quem ali vive.