Universidade da Beira Interior pede donativos para apoiar alunos

A Universidade da Beira Interior (UBI) lançou uma campanha que visa sensibilizar a comunidade para a entrega de donativos ao Fundo Solidário, criado para apoiar estudantes com dificuldades económicas, anunciou aquela instituição com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Com a denominação "OPTE - Oportunidade Para Todos os Estudantes", a campanha pretende contribuir para reforçar os instrumentos de apoio social aos alunos, nomeadamente ao nível propinas, alojamento e alimentação.

Segundo a informação, os donativos podem ser feitos através de transferência bancária ou depósito, tendo enquadramento no regime dos benefícios fiscais relativos ao mecenato.

No âmbito da campanha OPTE foi ainda criado a figura do "Embaixador Solidário", que pode ser uma pessoa individual ou coletiva que contribui monetariamente para o Fundo Solidário e a quem é atribuído um diploma como forma de reconhecimento do donativo entregue.

A UBI lembra ainda que o Fundo Solidário disponibiliza apoio financeiro para cobertura de despesas de estudantes carenciados, nomeadamente propinas, alojamento e alimentação nas estruturas dos serviços de Ação Social e reprografia.

"Este recurso, criado em 2018 como parte do Programa Ser Solidário, aplica os donativos no combate ao abandono escolar, auxiliando os estudantes a contornar a desistência da universidade por motivos financeiros", frisa.

De acordo com o referido, durante os três anos de vigência, este instrumento já apoiou 112 estudantes (12 em 2018/2019, 55 em 2019/2020 e 45 em 2020/2021).