Vacinação a maiores de 80 arranca esta quinta-feira em todo o distrito da Guarda

As primeiras 192 vacinas foram ministradas sábado no Sabugal.

Depois de o Sabugal ter entrado no lote de oito concelhos-piloto da região centro para vacinar os idosos com 80 ou mais anos - e ali terem sido logo ministradas 192 doses - o processo de vacinação contra a covid-19 arranca esta quinta-feira em todos os concelhos do distrito da Guarda.

De acordo com a Unidade Local de Saúde (ULS), "os utentes já foram contactados por mensagem pelo centro de saúde local para o agendamento da respetiva vacinação". Na cidade da Guarda, os idosos vão ser chamados amanhã às 9.30 horas ao pavilhão de São Miguel, equipamento disponibilizado pela Câmara municipal onde o presidente da ULS da Guarda, João Pedro Barranca, e o diretor clínico para os cuidados de saúde primários, António Luís Serra, vão estão presentes. Ao JN a administração da instituição de saúde precisou que "nos 13 concelhos sob jurisdição da ULS da Guarda serão ministradas, amanhã, 315 vacinas", sendo 215 da fizer e 100 da AstraZeneca.

Intensivos sob pressão e mais recuperados

Pela primeira vez em várias semanas aumentou o número de vagas nas três enfermarias covid do Hospital Distrital da Guarda. De momento, há 80 doentes internados e 24 camas disponíveis.

Já nos cuidados intensivos, a situação é menos favorável, com 14 doentes internados e apenas duas vagas nas duas UCI. O distrito tem 1196 casos ativos, menos 860 do que há uma semana.

O número acumulado de óbitos é de 303, mais oito do que no dia 11 deste mês. O concelho da Guarda continua a liderar com 463 infetados, seguido de Seia com 447, Sabugal com 258 e Almeida com 218. Pinhel e Almeida têm pouco mais de uma centena de casos ativos cada um e os restante concelhos não chegam aos dois dígitos. Manteigas, que é o concelho mais pequeno do distrito da Guarda é também por agora o que regista o menor número de casos, com 40 infetados.