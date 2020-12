Vacinação arranca na Guarda em hospital sob pressão

Madalena Maria Carvalho Ferreira Hoje às 13:34 Facebook

A vacinação contra a covid-19 arrancou às 11 horas da manhã no Hospital da Guarda, no dia em que as 72 camas para doentes infetados estão totalmente ocupadas: 60 nas duas alas Covid e as 12 disponíveis na unidade de Cuidados intensivos.

" A lotação está esgotada pelo que a vacina que demora a fazer efeito, não pode dispensar os cuidados que temos tido ", referiu a diretora clínica da Unidade local de Saúde da Guarda Fátima Cabral. Porém, a diretora da urgência geral preferiu evidenciar a importância da fé na ciência depois de ter sido a primeira vacinada do dia e da história distrital. "Sinto-me bem, é uma vacina diferente das outras na forma como atua, mas é uma vacina como outras que já tomámos noutros momentos difíceis da história", evidenciou.

Foram recrutadas 4 enfermeiras para proceder à vacinação no posto habitual de recolha de sangue no edifício mais recente do Hospital. Até depois de amanhã, vão ser vacinadas cerca de 200 pessoas por dia e na semana que vem , a Unidade local de Saúde aguarda novas remessas que permitam, paulatinamente, vacinar os cerca de 2 mil profissionais de saúde da instituição de saúde.

Porém, havendo 12% que já manifestaram não querer ser vacinados, as reações de quem foi vacinado esta manhã foram imediatas."As pessoas têm o direito a não ser vacinadas, mas é importante que saibam que têm o dever de pagar os cuidados se tiverem alguma infeção", alertou o médico Fernando Girão, do Centro de Saúde de Foz-Côa.