Vacinação arranca terça-feira na Beira Interior

As primeiras vacinas contra a covid-19 chegam à Unidade Local de Saúde(ULS) da Guarda e ao Centro hospitalar Universitário da Cova da Beira esta segunda-feira e a campanha de vacinação arranca 24 horas depois, isto é, na terça-feira.

A informação foi confirmada ao JN por João Pedro Barranca que preside à ULS da Guarda e por João Casteleiro que dirige o Hospital com jurisdição nos concelhos da Covilhã, Fundão e Belmonte.

Nenhum dos dirigentes avançou com precisão a hora da chegada de cada uma das remessas de vacinas, mas no caso da Guarda há mais informação disponível. "Chegam as primeiras 605 vacinas que serão ministradas em primeiro lugar aos profissionais de saúde das alas covid", disse João Barranca ao JN , referindo-se às duas enfermarias existentes no Hospital Distrital e à Unidade de Cuidados Intensivos com 12 camas destinadas a doentes a quem o vírus colocou em situação clínica mais crítica.

No caso da Covilhã ainda não foi possível apurar a dimensão do lote de vacinas que a instituição de saúde vai receber e quem são os primeiros destinatários. Sabe-se já que os profissionais de saúde estão no primeiro grupo de vacinação em todo o país, mas na área do Centro Hospitalar da Cova da Beira desconhece-se por exemplo se os médicos, enfermeiros e auxiliares dos centros de saúde estão ou não incluídos na leva inicial de tomas.

Este domingo, a Covilhã registou 10 novos casos de covid-19 e tem de momento 175 infetados. Fundão regista 41 casos ativos e Belmonte 10. Nos três concelhos 13 pessoas foram dadas como recuperadas.