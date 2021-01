Vacinação nos lares da Guarda abrange mais de quatro mil idosos

Madalena Ferreira Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacinação de utentes e funcionários dos lares do distrito da Guarda começa esta terça-feira, sendo que a primeira leva de doses será administrada na Santa Casa da Misericórdia.

De acordo com a Unidade local de Saúde da Guarda, em colaboração da Segurança Social que centralizou o processo, estão sinalizadas mais de 300 pessoas, entre utentes e funcionários no Lar e na Unidade de Cuidados Continuados da instituição localizada na cidade da Guarda.

Soube o JN que o plano de vacinação abrange mais de quatro mil idosos e quase dois mil colaboradores de 158 lares em todo o distrito. "Vamos vacinar já 6500 pessoas em instituições sem surtos covid", disse ao JN o presidente da Unidade local de Saúde da Guarda, João Barranca. Não será o caso dos lares do concelho de Meda, onde todas as estruturas residenciais têm infetados.

O aumento de surtos reflete-se, aliás, na pressão crescente no Hospital Distrital Sousa Martins, onde as duas enfermarias com 60 camas estão lotadas e a Unidade de Cuidados Intensivos(UCI) tem 11 doentes internados e só dispõe de uma única vaga.

"Vamos reunir com os diretores de serviço para decidir qual das enfermarias pode ser convertida em nova ala Covid sem causar prejuízo demasiadamente elevado no conjunto da oferta assistencial da instituição", afirmou João Barranca.

A partir desta terça-feira haverá pelo menos mais 12 camas para acolher doentes portadores do novo coronavírus, disse o presidente da Unidade local de Saúde da Guarda.