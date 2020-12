Vacinas contra a covid-19 chegam ao Hospital da Guarda

Madalena Ferreira Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 600 doses começam a ser administradas esta terça-feira no Hospital da Guarda. Espera-se que sejam vacinadas 200 pessoas por dia.

Eram 16.42 horas quando uma viatura escoltada por militares da GNR chegou ao Hospital da Guarda. No local ainda estava uma equipa da Polícia de Segurança Pública bem como alguns seguranças que prestam serviço à instituição de saúde. A remessa saiu de Coimbra depois das 13.30 horas, parou em Viseu, passou pela Guarda e "seguiu viagem" até à Covilhã e Castelo Branco. São as primeiras doses da vacina que têm agora 120 horas para ser administradas, pelo que as quatro enfermeiras já escolhidas para a função vão dar as doses a partir desta terça-feira, às 11 horas, e com uma cadência de 200 por dia até quinta-feira. "Também aqui vivemos um momento histórico", disse a diretora clínica Fátima Cabral aos jornalistas.

O médico intensivista Dias Costa de 70 anos, o mais velho em funções no Hospital da Guarda, deverá ser o primeiro profissional de saúde a tomar a vacina. Seguem-se mais 604 médicos, enfermeiros e auxiliares, quer do Hospital distrital, quer dos centros de saúde que trabalhem diretamente com doentes infetados com o novo coronavírus. Os profissionais são vacinados agora e ficam desde já notificados para tomar a segunda dose no prazo estipulado de 21 dias, isto é, cerca de 3 semanas.

A partir de agora, a Administração da ULS da Guarda vai receber novas remessas de vacinas todas as semanas, sendo certo que em janeiro, também os profissionais que trabalham nas estruturas residenciais para idosos começam a ser vacinados. "Ainda não sabemos por onde vamos começar, mas temos como certo que os lares com surtos terão de aguardar", referiu José Valbom, o médico responsável pela saúde ocupacional da Unidade Local de Saúde da Guarda. Atualmente entre os 903 casos ativos de covid-19 no distrito, há 25 profissionais de saúde infetados.