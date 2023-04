Vinte e sete mil trabalhadores e gestores de IPSS recebem formação na área social

Alexandra Barata Hoje às 20:50 Facebook

Centro para a Economia e Inovação Social é inaugurado na sexta-feira na Guarda para trabalhadores e gestores de IPPS, cooperativas e misericórdias

O Governo vai inaugurar, na sexta-feira, na Guarda, um Centro para a Economia e Inovação Social (CEIS), destinado a qualificar e a formar cerca de 27 mil trabalhadores e gestores de IPSS, cooperativas e misericórdias portuguesas. A revelação foi feita esta quinta-feira ao JN pela ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que presidirá à cerimónia com a homóloga Yolanda Díaz, ministra do Trabalho e Economia Social de Espanha, no âmbito de um acordo de cooperação transfronteiriça nesta área.

"Identificámos como missão deste centro a qualificação e a formação dos trabalhadores da economia social", explica Ana Mendes Godinho. "Estamos a falar de cerca de 27 mil pessoas, que correspondem a cerca de 6% da população empregada em Portugal, nas mais diversas entidades de economia social", garante. "Foram os próprios parceiros da economia social a identificar como crítica e importante a capacitação da gestão e a qualificação dos trabalhadores."