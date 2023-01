Cinco meses após incêndio nada se fez nas encostas da serra da Estrela

A paisagem da serra da Estrela, atingida pelo incêndio do ano passado, deixou de exibir o negro integral, mas, cinco meses depois, ainda nada foi feito. Na semana passada, reuniram-se em Manteigas os autarcas dos seis concelhos afetados pelo fogo, deflagrado entre 6 e 17 de agosto, para fazerem o ponto de situação e concluírem que, na maioria dos casos, só no início do mês que vem é que haverá trabalhos no terreno.

Depois de assinados os contratos-programa em outubro entre o Governo e as autarquias, coube aos municípios preparar os cadernos de encargos, lançar os concursos e adjudicar as obras. A velocidade deste tipo de empreitadas está resumida na frase dita, em ambiente de derrocada, em Valença, pela ministra da Coesão, Ana Abrunhosa: "A expressão o homem sonha e a obra nasce é só no poema".

Em Vale de Amoreira, onde o fogo se reacendeu no dia 15 de agosto, a Junta de Freguesia tem pouco mais de 140 mil euros de financiamento do fundo ambiental e já com metade do valor nos cofres, incumbiu uma empresa de Belmonte de executar o projeto por ajuste direto. "Dentro de 15 dias começa o que já devia estar feito", disse ao JN, o presidente da Junta, Nuno Gonçalves.