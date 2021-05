Homem cai em escarpa na Serra da Estrela

JN/Agências Hoje às 18:58 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos caiu esta tarde numa escarpa na Serra da Estrela e ficou politraumatizado, sendo que às 18 horas ainda decorriam as operações de resgate.

De acordo com a informação do comandante do Posto de Busca e Resgate em Montanha da Serra da Estrela (PBRMSE), sargento-chefe Carlos Fernandes, à agência Lusa, o homem ficou suspenso num local de difícil acesso e foi necessário recorrer a um meio aéreo da Força Aérea Portuguesa para retirar o ferido dessa zona para outro patamar.

"Neste momento já se procedeu a essa operação e o homem será agora transferido para o helicóptero do INEM", acrescentou aquele responsável.

Segundo especificou, a equipa de resgate da GNR teve de proceder a uma ação de escalada para aceder ao local.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, o alerta foi dado cerca das 14 horas, via 112, e o acidente ocorreu na zona do Cântaro Magro, no concelho de Manteigas.

Além da GNR e dos meios aéreos estão envolvidos nesta operação de socorro e resgate operacionais dos Bombeiros de Manteigas, Seia, Loriga, Covilhã, São Romão, num total de 56 operacionais.