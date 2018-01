Autarca de Manteigas defende construção de túneis na Serra da Estrela

Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

O presidente da Câmara de Manteigas reafirmou a necessidade da construção de túneis na Serra da Estrela, considerando que o processo deve envolver os municípios da região e as Comunidades Intermunicipais de Viseu e de Castelo Branco.

"Chamam-me às vezes lunático quando continuo a defender a construção dos túneis da Serra da Estrela. Já o disse várias vezes em público e repito-o. Para mim, é uma solução importante, necessária e perfeitamente normal. Não será no ano de 2018, 2019 ou 2020, mas que se comece a discutir e que se comece a promover a construção dos túneis da Serra da Estrela", disse Esmeraldo Carvalhinho (PS).

O autarca falava esta sexta-feira em Manteigas, no distrito da Guarda, à margem da conferência de imprensa de apresentação da ExpoEstrela 2018, certame de divulgação das atividades económicas e potencialidades concelhias, que irá decorrer entre 10 e 13 de fevereiro, por iniciativa da Câmara Municipal.

Esmeraldo Carvalhinho defende a construção dos túneis de atravessamento da Serra da Estrela, na ligação Covilhã-Manteigas-Seia-Gouveia, "não numa perspetiva" de levarem gente a Manteigas, mas "pensando em duas regiões do país que têm neste momento economias com algum potencial, fixadas no distrito de Castelo Banco e no distrito de Viseu".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Referiu que atualmente os "movimentos pendulares de pessoas e bens" entre estes dois distritos "têm de ser feitos pelo norte da Guarda ou pelo sul da Covilhã".

"Imaginem, com os túneis da Serra da Estrela, de que forma é que [essa ligação] se faria muito mais cómoda, muito mais rápida e muito mais eficaz e com menos custos?", observou.

Na opinião do presidente da autarquia de Manteigas, localizada no "coração" da Serra da Estrela, "são as Comunidades Intermunicipais de Viseu e de Castelo Branco, com os municípios da Serra da Estrela, que têm de defender os túneis".

"É um trabalho que havemos de iniciar. Poderá ser inglório, espero que não, mas temos que iniciar rapidamente um trabalho junto dessas Comunidades [Intermunicipais] para percebermos o que é que pensam, mas, acima de tudo, para demonstrarmos esta nossa vontade e o nosso pensamento em relação a esta matéria", sustentou.

O autarca de Manteigas defende que o projeto dos túneis deve "entrar no Plano Nacional Rodoviário", pois as decisões desta natureza "são do poder central".

Observou ainda que nesta matéria "nada é impossível", dando conta da construção do túnel do Marão.