Morreu "Sirene", a mascote dos bombeiros de Manteigas

JN Hoje às 18:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu esta segunda-feira, Sirene, a cadela que durante 16 anos foi a mascote dos Bombeiros de Manteigas.

Numa sentida homenagem na sua página de Facebook, a corporação recorda que a Serra da Estrela desde cedo se assumiu "uma autêntica bombeira, camarada, leal, amiga, carinhosa, disciplinada, vigilante e zelosa".

"De cada vez que a fanfarra saía para desfilar na vila, lá ia ela toda orgulhosa a ladrar à frente... Quem em Manteigas não se lembra?", salientam os bombeiros, recordando que "às saídas para os incêndios, lá ficava contrariada a ver os "seus" bombeiros partirem para mais uma missão, mas tomava conta do quartel e, quando cada veículo regressava, e via os "seus" bombeiros exaustos e sujos a abrirem as portas, depois de muitas horas a combater o "inimigo", ia logo ter com eles e recebia-os com todos os carinhos e afetos a que tinham direito... Aqueles carinhos e afetos que só uma mascote de um quartel de bombeiros sabe dar aos seus Bombeiros...".

"Ao fim de 16 anos de serviço nos Bombeiros de Manteigas, a "Sirene" cumpriu a sua missão", diz ainda a corporação.