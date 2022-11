Risco de deslizamentos fecha EN338 entre Piornos e Manteigas

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação rodoviária na Estrada Nacional EN338 entre Piornos e Manteigas, na serra da Estrela, vai estar cortada a partir das 15 horas, devido ao mau tempo.

A previsão de mau tempo "obriga ao corte preventivo da circulação na EN338 entre Piornos e Manteigas", tal como já aconteceu na terça-feira, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A IP referiu em comunicado que devido a novo alerta amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "com a previsão de chuva forte e persistente, e consequente possibilidade de deslizamentos de terras nas zonas afetadas pelo incêndio ocorrido em agosto, na encosta a montante da EN338, a circulação será cortada nesta via entre Piornos e Manteigas, a partir das 15 horas".

PUB

Segundo a fonte, a interdição de tráfego permanecerá "até que as condições meteorológicas estabilizem e permitam a reabertura deste troço, que se prevê que possa ocorrer a partir de amanhã [quinta-feira] de manhã".

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu e Coimbra estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente, até às 21 horas.