Pinhel é a "Cidade do Vinho" em Portugal até 2021

Face à situação de pandemia que está a afetar Portugal, a Europa e o Mundo, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho decidiu estender a 2021 o estatuto de Pinhel como "Cidade do Vinho".

A decisão foi aprovada por unanimidade, em reunião do conselho diretivo, realizada na quinta-feira, 16 de abril, resultando daí que as iniciativas previstas na candidatura de Pinhel a "Cidade do Vinho 2020" poderão ser realizadas ainda este ano (desde que reunidas as condições ideais), mas também ao longo de 2021.

