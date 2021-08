Drift volta a Pinhel e com a presença de público

Reis Pinto Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Campeonato de Portugal de Drift está de regresso a Pinhel no próximo fim de semana, numa organização da Câmara Municipal de Pinhel e do Clube Escape Livre e que volta a registar a presença de público.

O Circuito de Pinhel acolhe a terceira prova do Campeonato de Portugal de Drift e, também, os pilotos da Taça Internacional, demonstração da disciplina à margem do campeonato.

O programa arranca, no sábado, com o briefing a todas as equipas, logo pela manhã. As verificações técnicas darão lugar aos treinos livres e às qualificações, realizadas depois do almoço.

Às 21 horas inicia-se a Taça Internacional com pilotos portugueses, espanhóis, franceses e suíços, entre os quais Michaël Perrottet, Laurent Cousin, Marcos Correa, Rui Pinto, Pedro Sousa, João Salvador, Marcos Vieira, Nuno Ferreira, Gonçalo Minderico, Leandro Crivelaro, Victor Dias, e o atual campeão nacional de drift e representante de Portugal no FIA Motorsport Drift Games, em Itália, Diogo Correia.

Domingo fica marcado pela realização das batalhas de qualificação e as finais que vão decorrer durante a tarde.

Imediatamente depois será feita a entrega de prémios, entre os quais o Troféu Daniel Saraiva para o piloto com maior "fair play", concluindo um programa carregado de adrenalina e espetáculo.

Durante a apresentação oficial da prova, onde esteve presente o embaixador da prova, Rui Pinto da equipa CN Racing, o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, sublinhou "o enorme gosto que o concelho de Pinhel tem em voltar a receber a adrenalina do Drift. Estamos todos prontos para um fim-de-semana de emoções e de muita velocidade e estamos profundamente empenhados em garantir dois dias inesquecíveis respeitando sempre as normas e orientações de segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde e demais entidades competentes".

PUB

Já para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, é um "enorme orgulho para o Clube Escape Livre levar uma das mais espetaculares disciplinas do desporto automóvel até a Pinhel. A "Cidade Falcão" tem sido um excelente palco para o Campeonato de Portugal de Drift e acreditamos que teremos uma prova muito competitiva plena de ação".

Destaque-se o regresso do público, que terá de respeitar as regras da Direção Geral da Saúde, nomeadamente o distanciamento, o uso de máscara e circulação de sentido único.