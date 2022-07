Homem de 70 anos morre em capotamento de trator agrícola em Pinhel

Hoje às 11:38 Facebook

Um homem com 70 anos morreu hoje, numa aldeia do concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, em consequência do capotamento de um trator agrícola.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o homem morreu no capotamento de um trator agrícola que ocorreu pelas 9.15 horas na localidade de Alverca da Beira, na União de Freguesias de Alverca da Beira e Bouça Cova, no concelho de Pinhel.

A vítima mortal é o condutor do veículo, que "ficou encarcerado debaixo do trator".

"Ainda houve manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local pela equipa médica da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) da Guarda", disse.

Estiveram no local do acidente 15 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Pinhel e de Vila Franca das Naves (Trancoso), da VMER e da GNR, de acordo com a fonte do CDOS da Guarda.