Homem morre em despiste na A25 em Pinhel

Um homem de 61 anos morreu, esta sexta-feira, no despiste de um veículo ocorrido na autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso), nas proximidades de Pínzio, no concelho de Pinhel, distrito da Guarda.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Guarda - Vilar Formoso, foi dado pelas 18.20. "Tratou-se do despiste de um veículo ligeiro, seguido de capotamento", indicou a fonte.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, Paulo Sequeira, disse à Lusa que o óbito do homem, que era o condutor e o único ocupante do veículo, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.

No local do sinistro estiveram 26 elementos e nove viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo, da GNR e da VMER, segundo o CDOS.