Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros após uma viatura se ter despistado, em Pinhel, divulgou, este domingo, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

A fonte do CDOS disse à agência Lusa que o acidente com o veículo ligeiro ocorreu cerca das 12.30 horas numa rua daquela cidade, no distrito da Guarda.

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Pinhel e a GNR, além de uma equipa de saúde com viatura médica de emergência e reanimação (VMER).