Homem desaparecido desde domingo em Pinhel foi encontrado com vida

Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem de 85 anos que estava desaparecido desde domingo no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, foi encontrado com vida, esta terça-feira.

"Foi encontrado bem e com vida. Estava a quatro ou cinco quilómetros da zona de residência", disse fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Segundo a mesma fonte da GNR, o homem foi localizado por volta das 11 horas desta terça-feira, quando "ia a andar, acompanhado por um cão, junto da cerca de um terreno agrícola".

O idoso foi conduzido ao hospital Sousa Martins da Guarda para avaliação médica, indicou.

O alerta para o desaparecimento do homem, que reside em João Durão, localidade da freguesia de Freixedas, no concelho de Pinhel, foi dado no domingo, pelas 18.30 horas.

Nas buscas estiveram hoje envolvidos 16 operacionais dos bombeiros e militares da GNR, apoiados por cinco viaturas e por um cão pisteiro, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.