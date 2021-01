Lar da Misericórdia do Pinhel tem 45 infetados com covid

Madalena Ferreira Hoje às 17:57 Facebook

Trinta e cinco dos 72 utentes e dez das 32 funcionárias do Lar de Santo António da Misericórdia de Pinhel estão infetados com o novo coronavírus. São já os resultados globais do rastreio efetuado a 95 pessoas no último dia do ano pela Unidade Móvel da Saúde Pública.

"O momento é muito difícil", disse o Provedor Luís Poço ao JN, visivelmente agastado com o facto da doença ter chegado pela primeira vez à instituição. " Sempre tivemos todos os cuidados possíveis, mas enfim, a pandemia também chegou aqui", confirmou o dirigente da Santa Casa da Misericórdia que também é vereador da Câmara de Pinhel.

Três utentes estão internados no Hospital da Guarda, enquanto os demais estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros. As funcionárias doentes estão já a ser substituídas por uma equipa de 14 pessoas do projeto "Marés" que integra estudantes e desempregados.

Também foi pedido o apoio de uma Brigada de Intervenção Rápida, que anda no terreno graças à cooperação entre a Segurança Social e a Cruz Vermelha Portuguesa.