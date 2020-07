Município de Pinhel lança vinho comemorativo dos 250 anos da cidade

Hoje às 18:35 Facebook

O município de Pinhel vai proceder este mês ao lançamento de um vinho comemorativo dos 250 anos da elevação de Pinhel à categoria de cidade.

A autarquia refere que a sessão de apresentação do vinho "Pinhel Cidade Falcão 1770 - 2020" vai ter lugar pelas 21 horas 30 do dia 25 deste mês, um sábado, no Jardim 5 de Outubro. "Tendo por base uma reserva de 2015, o «Pinhel Cidade Falcão 1770 - 2020» (Beira Interior - DOC Tinto) começou a ser engarrafado em meados de fevereiro", segundo a fonte.

O município adianta que o lote de vinho, encomendado à Adega Cooperativa local, "contempla a produção de 13.000 garrafas de 0,75 litros (l), e 250 garrafas de 1,5l, 3l e 5l (respetivamente)". O presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, afirma que a iniciativa "visa não só assinalar uma data de relevo, como são os 250 anos da cidade de Pinhel (a 25 de agosto de 2020), mas também homenagear todos aqueles que trabalham a terra e contribuem para a excelência dos vinhos de Pinhel, sem dúvida um dos melhores embaixadores do concelho".

