Conhecer Pinhel fora de estrada, os seus vinhos e sabores foi o desafio lançado, há três anos, pelo municipio local ao Clube Escape Livre, da Guarda, que resultou no Raid TT Vinhos Beira Interior. A edição deste ano, que decorreu igualmente durante a Feira da Beira Interior -Vinhos & Sabores, reuniu 102 participantes, em 40 viaturas, que percorreram cerca de 200 quilómetros durante dois dias.

O todo terreno turístico permitiu descobrir recantos praticamente inacessíveis da Beira Interior, neste caso de Pinhel e de um ou outro concelho à volta.

"Tivemos participantes que gostam de Pinhel e o quiseram revisitar e os que aqui vieram pela primeira vez. Passamos pelas vinhas com o seu colorido típico desta época outonal e tivemos um dia mais típico de inverno, que só ajuda a que o todo-o-terreno tenha mais adrenalina", referiu, ao JN, Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre.

Tratando-se de um passeio, o percurso não colocou grandes dificuldades aos participantes, mas não faltaram desafios interessantes, como a subida de um corta-fogo na serra da Marofa, de onde se avista uma paisagem de cortar o fôlego, ou passagens mais apertadas entre muros ou graníticas pedras.

O trajeto entre quilómetros de vinhas é uma visão que não se esquece e a visita a pequenas aldeias (destacamos Cidadelhe e a sua Casa Forte, onde se guarda um Pálio secular) serviu para, mais do que retemperar forças, conhecer o património da região.

"Este foi um desafio que o Município de Pinhel nos lançou para juntarmos um dos nossos passeios à feira, por forma a que as pessoas que participam nas nossas atividades pudessem conhecer a importância de Pinhel no capítulo dos vinhos, mas também o seu património histórico cultural e paisagístico", sublinhou o presidente do Escape Livre.

Rui Ventura, presidente da Câmara de Pinhel, destacou que o passeio permite ao municipio "promover o que sabe fazer, em termos de vinhos ou de gastronomia, e dar a conhecer o nosso patrimóno natural, pois temos paisagens maravilhosas".

Naquele que foi o último evento deste ano do Escape Livre, Luís Celínio, destacou o protocolo assinado com o Município da Guarda, "um desafio para que ajudassemos a promover a candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027".

No próximo ano o Clube Escape Livre vai levar um grupo de sócios ao Dakar, que decorrerá na Arábia Saudita, voltar a organizar uma expedição a Marrocos, de 25 de abril a 3 de maio, e na reta final do ano, organiza uma nova edição dos caminhos de Santiago, entre Trancoso e Santiago de Compostela, completamente esgotado.