Pinhel constrói falcoaria para aumentar atratividade turística

A Câmara Municipal de Pinhel vai construir este ano uma falcoaria e proceder à valorização do património ambiental e natural das encostas do rio Côa, com o objetivo de aumentar a atratividade turística.

Segundo o presidente da autarquia, Rui Ventura, as intervenções vão ser realizadas no âmbito do projeto "Ver e Sentir o Falcão", que prevê a construção de uma falcoaria (junto do castelo da cidade) e do Miradouro da Faia (próximo da localidade de Azêvo), num investimento de cerca de 270 mil euros.

