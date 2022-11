Raid dos Vinhos da Beira Interior descobriu Pinhel

Reis Pinto Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Raid TT Vinhos Beira Interior voltou a encerrar, este fim de semana, o ano de aventuras fora de estrada do Clube Escape Livre. Um pelotão de mais de 35 veículos 4x4, com cerca de 90 participantes percorreram os cantos (e encantos) do concelho de Pinhel, à descoberta de pedreiras, corta-fogos, travessias de água e muito mais. O primeiro dia, sexta-feira, que serviu para acolher os participantes, teve a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que visitava a Feira Vinhos e Sabores, que se realiza anualmente em Pinhel, e patrocina o passeio, fez questão de enaltecer "o espírito de descoberta e vontade de conhecer o interior do país" dos participantes.

O raid começou no sábado, com a caravana reunida à porta da Adega Cooperativa de Pinhel, seguindo-se trilhos fora de estrada por vales e vinhas, incluindo a travessia da serra da Marofa e visita ao Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo e travessia do rio Côa no pontão submerso.

PUB

Miradouro da Faia

A parte da tarde, continuou por fora de estrada e levou a caravana até à pedreira Granitos de Pinhel para observar a zona de extração de granito e momentos de puro todo-terreno, antes da visita à adega Aforista.

No domingo um dos pontos altos foi a chegada da caravana ao Miradouro da Faia, um observatório sobre o rio Côa com uma vista de cortar a respiração a partir de uma estrutura suspensa com chão de vidro sobre a escarpa do vale.

A manhã reservava outras emoções fortes, como a subida de um íngreme corta-fogo, tornada ainda mais desafiante pela lama e piso escorregadio. Mas nada que os Jeep 4xe, viatura oficial do raid, não superassem sem dificuldade, seguidos pelos mais destemidos da restante caravana.

No final do evento o presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura , reforçou a ideia, já expressa em passeios anteriores, de que "este município é vosso e espera por vós sempre que nos queiram visitar".

Já Sara Bravo, diretora de comunicação da marca Jeep em Portugal, sublinhou que "aliada à organização do Clube Escape Livre, é um privilégio e um prazer associarmo-nos a mais um passeio todo-o-terreno para demonstrar de novo as capacidades dos Jeep fora de estrada, agora nas recentes versões 4xe".