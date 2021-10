Raid TT Vinho da Beira Interior está de volta ao monte

RP Hoje às 10:55 Facebook

O Clube Escape Livre, da Guarda, retoma este ano o Raid TT Vinhos da Beira Interior, que tem por epicentro o concelho de Pinhel, associando-se à Feira Beira Interior - Vinhos e Sabores, que vai decorrer naquela cidade.

A quinta edição do raid, que decorrerá entre os dias 19 a 21 de novembro, aproveitando a Feira Beira Interior - Vinhos e Sabores, de volta após uma paragem forçada pela pandemia, marca o final do calendário de todo terreno turístico e lazer do Escape Livre e a Toyota é a marca oficial do evento.

O certame é uma prova dos melhores vinho da Beira Interior e tem a presença assegurada dos

melhores especialistas e produtores de vinho da região ou não fosse Pinhel Cidade do Vinho

2020/2022.

A edição deste ano do raid vai diversificar e levar os participantes a percorrer trilhos do concelho de Pinhel e arredores. São paisagens soberbas, reforçadas pelas cores do outono e uma gastronomia tradicional deliciosa.

Pelo caminho os participantes visitarão alguns dos pontos altos da região e o seu vasto património cultural e histórico, incluindo, e pela primeira vez, uma visita às importantes

pedreiras de granito da região.

No ano em que Pinhel, a Cidade Falcão, celebra 251 anos, será a Toyota com os seus vários modelos de tração integral a comandar caravana, num passeio aberto a veículos 4x4 e SUV 4x4 de todas

as marcas.