"Bendada Music Festival" decorre online com mais de 40 participantes

A quinta edição do "Bendada Music Festival", um evento anual realizado na aldeia de Bendada, no concelho do Sabugal, na Guarda, decorre online este ano, devido à pandemia causada pela covid-19, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com a organização, o evento, que começou na semana passada, conta com mais de 40 participantes de nove países. O festival é dirigido a alunos de violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, piano, guitarra e canto, a partir dos 13 anos, sendo que, para os mais novos - entre os 9 e os 12 anos -, foi preparada uma versão júnior.

O corpo docente do festival conta com músicos com carreiras internacionais como Inês Andrade e Edoardo Carpenedo (piano), Rui Ferreira (clarinete), Margarida Quítalo (flauta), Erica Carpenedo (violino), Yoni Battat (viola), Gracie Keith (violoncelo), Diogo Andrade (guitarra) e António Lourenço Menezes (canto).

