Homem de 68 anos morre em acidente com trator no Sabugal

Um homem de 68 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de atropelamento por um trator agrícola no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 16.15 horas na localidade de Lameiras, que pertence à União das Freguesias de Pousafoles do Bispo, Penalobo e Lomba.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que "terá sido o trator que se destravou e atropelou o manobrador".

Nas operações de socorro estiveram envolvidos quatro veículos e 12 elementos dos Bombeiros Voluntários do Sabugal, da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)", indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.