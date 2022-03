Homem morre afogado em poço no concelho do Sabugal

JN/Agências Hoje às 19:35 Facebook

Um homem morreu afogado no interior de um poço, esta quarta-feira, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda.

O alerta para o incidente, que ocorreu na localidade de Vila Boa, no concelho do Sabugal, foi dado pelas 17.32 horas, via 112.

"Não há indícios de crime. [A queda do homem para o interior do poço] terá sido acidental", disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

As autoridades estão a apurar a identidade da vítima e as circunstâncias em que a morte ocorreu, acrescentou.

Ao local acorreram 12 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários do Soito (Sabugal), da GNR e da Polícia Judiciária, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.