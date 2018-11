Sabugal comemora 722 anos da confirmação do Foral de Dom Dinis

Hoje às 19:10 Facebook

O Sabugal comemora este sábado os 722 anos da confirmação do Foral de Dom Dinis, com um programa que inclui uma sessão solene durante a qual será atribuída a Medalha de Mérito Cultural do Município ao historiador Adérito Tavares.

As comemorações, promovidas pela Câmara Municipal, presidida por António Robalo (PSD), têm como ponto alto a sessão solene, agendada para as 14h30, no Auditório Municipal, com um momento musical do Duo de Violinos formado por Duarte Andrade e Gonçalo Adriano.

