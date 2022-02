Mais de uma centena de bombeiros combatem incêndio no concelho do Sabugal

JN/Agências Hoje às 19:58 Facebook

Mais de uma centena de bombeiros combatem um incêndio que, vindo de Espanha, alastrou na tarde desta segunda-feira ao concelho do Sabugal, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

De acordo com a fonte, 127 bombeiros, apoiados por 39 viaturas, de 16 corporações do distrito da Guarda combatem as chamas numa zona de pinhal, na freguesia de Vale de Espinho, no concelho de Sabugal.

"O incêndio começou em Espanha e chegou à fronteira portuguesa, encontrando-se a lavrar numa área da Reserva Natural Serra da Malcata", acrescentou.

Para além dos Bombeiros de Soito, Sabugal, Gonçalo, Manteigas, Almeida, Guarda, Fornos de Algodres, Penamacor, Vila Franca das Naves, Folgosinho, São Romão, Melo, Louriga, Famalicão, Gouveia e Seia, no terreno encontram-se também homens do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), para além de bombeiros espanhóis.

O incêndio teve início às 15.50, tendo estado no combate às chamas, durante a tarde, "meios aéreos nacionais e espanhóis".