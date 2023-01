Primeiro parque híbrido ibérico nasce no Sabugal

Madalena Ferreira Hoje às 22:14 Facebook

Com oito aerogeradores e 17 mil painéis fotovoltaicos, a EDP acaba de ligar à rede o primeiro parque híbrido do país e da Península Ibérica. Está localizado em 13 hectares da Serra de Santo Estevão, no Sabugal e, de acordo com a elétrica portuguesa, permite aumentar a produção de energia limpa do país em mais 39 gigawhats por ano.

"Aproveitaram-se as infraestruturas existentes, aliou-se o vento ao sol, dando um contributo adicional à política de descarbonização", disse aos jornalistas Duarte Bello, o administrador da EDP Renováveis para a Europa, que, esta quinta-feira, foi ao local.

"Este projeto poderá produzir a energia renovável suficiente para fornecer 30 mil pessoas durante um ano", garantiu.