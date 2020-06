Sabugal promove as cinco vilas medievais do concelho para atrair visitantes

Hoje às 18:26 Facebook

O município do Sabugal está a promover as cinco vilas medievais do concelho com o objetivo de atrair visitantes para o território após o período de confinamento causado pela pandemia da covid-19. O projeto "5 Vilas Medievais" abrange as localidades de Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Vila do Touro e Vilar Maior.

De acordo com Amadeu Neves, vereador com o pelouro do turismo na Câmara Municipal do Sabugal, o "5 Vilas Medievais" permitiu "criar uma identidade comum" às cinco localidades abrangidas na iniciativa de dinamização turística. O autarca reconhece: "O objetivo é o de que [após o período de confinamento originado pela pandemia] as pessoas possam conhecer o nosso património e possam fazer turismo em segurança no interior do país".

A autarquia refere em comunicado que, através do projeto, as cinco vilas medievais existentes no seu território "tornaram-se ainda mais atrativas, com sinalética mais apelativa, nomeadamente com a colocação de «totens» [painéis], produção de novos folhetos, entre outros suportes comunicacionais".

