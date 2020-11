Sobe para 43 o número de infetados em lares do Sabugal

Madalena Ferreira Hoje às 13:18 Facebook

Os lares de Aldeia do Bispo e do Soito, ambos no concelho do Sabugal, têm agora 43 casos de Covid-19, dos quais 36 idosos e sete funcionárias.

O rastreio efetuado no sábado no lar da Misericórdia do Soito identificou mais seis utentes e mais uma funcionária infetados, que, somados aos dois casos que já tinham testado positivo, elevam para nove o número total de pessoas contagiadas. Falta apurar o resultado do rastreio de domingo. O universo da instituição é de 100 utentes e 50 funcionários.

No lar de Santo Antão, em Aldeia do Bispo, mantêm-se os 30 idosos infetados em 55, mas às três funcionárias doentes juntam-se hoje mais duas, perfazendo um total de cinco.

Há duas idosas internadas no hospital da Guarda mas os demais, já isolados dentro do lar, estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

O Sabugal tem 27 instituições residências para idosos, 1200 utentes e 800 funcionários.