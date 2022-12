Requeijão com doce de abóbora na luta pelo interior do país

Hoje às 17:30 Facebook

Confraria recém-criada em Seia organiza este sábado o seu I Capítulo. Um dos objetivos dos 20 fundadores é captar turistas para a região.

Os confrades plantaram e regaram as abóboras. As suas mulheres, depois, usaram receitas de família para fazerem os doces. E o requeijão foi disponibilizado por empresas da região. Assim, ficou tudo pronto para que, amanhã, a Confraria do Requeijão com Doce de Abóbora possa oferecer a iguaria que lhe dá nome a todos os que comparecerem no seu I Capítulo, em Seia. Mas, a partir daí, a recém-formada organização pretende ir mais longe: o objetivo é dinamizar a região e captar turistas.

"Interior, interior, interior". É esse foco dos 20 fundadores da Confraria do Requeijão com Doce de Abóbora, como sublinha ao JN um deles, José Rogeira. "Acreditamos, cada vez mais, no potencial do interior. Queremos que as pessoas, à boleia da iguaria, o visitem e o conheçam", frisa.