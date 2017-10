Cerca de 30 casas de primeira habitação destruídas em Seia

Hoje às 20:14 Facebook

Cerca de 30 casas de primeira habitação foram destruídas pelo incêndio que deflagrou no domingo em Seia, no distrito da Guarda, disse esta sexta-feira o presidente da Câmara, Carlos Filipe Camelo.

Ao todo, 77 casas de primeira e segunda habitação ficaram destruídas, tendo ardido cerca de 60% da área florestal do concelho, afirmou o autarca.

À agência Lusa, Carlos Filipe Camelo referiu que há prejuízos a rondar os três milhões de euros nas empresas afetadas pelas chamas, sem contar com as firmas ligadas à área da agricultura e das florestas.

Durante a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à sede do município, o presidente da Câmara de Seia sublinhou que agora é preciso ter atenção ao controlo da erosão dos solos e garantir a segurança dos cursos de água.

No futuro, sublinhou, é necessário "desenhar um plano" para garantir que o território e a paisagem "sejam mais resilientes e mais resistentes ao fogo", numa estratégia que tem de ter "um respeito muito grande pela natureza e com uma grande atenção às alterações climáticas".

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.