Fogo em Seia está dominado mas mantém-se número de efetivos

O incêndio que lavra em Seia desde sexta-feira está "dominado" desde as 19.27 horas, mantendo-se o mesmo número de efetivos, disse este sábado à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito da Guarda.

De acordo com a página eletrónica da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estão no terreno 361 operacionais, com 121 viaturas, apoiados por dois meios aéreos.

O fogo começou cerca das 16.13 horas de sexta-feira, numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, no distrito da Guarda.

Entretanto, um bombeiro ficou ferido este sábado durante o combate ao incêndio.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Soares, previu hoje uma rápida recuperação do bombeiro ferido no incêndio que lavra em Seia, considerando as lesões de "pequena gravidade".

Em declarações à agência Lusa, Jaime Marta Soares disse que, "felizmente, os ferimentos são de pequena gravidade", estando o operacional dos Bombeiros Voluntários da Nazaré a receber tratamento nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

"A segurança é uma das nossas principais preocupações. É uma situação sempre de lamentar, mas estamos convencidos de que o bombeiro terá uma rápida recuperação", acrescentou.

O operacional, do corpo de Bombeiros Voluntários da Nazaré, sofreu várias queimaduras e "é considerado ferido leve", adiantou à agência Lusa a fonte do CDOS ao início da tarde.

O alerta para o acidente foi dado às 10.43 horas, acrescentou.